David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 20 nov. (EUROPA PRESS) -
La Universitat de Barcelona (UB) ha atès 79 persones per situacions relacionades amb les violències masclistes i LGTBIfòbiques, informa aquest divendres la universitat amb motiu del 25N.
Del total de comunicacions rebudes fins el 12 de novembre, 29 van ser consultes, 37 van ser queixes i 13 denuncies formals: 58 eren de dones, 17 d'homes, 1 d'una persona no binària i 3 no en van indicar el gènere.
La Bústia de violències masclistes i LGTBIfòbiques, gestionat per la Unitat d'Igualtat, és el canal principal de comunicació en aquests casos.
Les denúncies formals presentades el 2026 corresponen a 9 estudiants, a 3 persones del personal docent i investigador i 1 persona del personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis.
En 8 de les 13 denúncies, la persona denunciada era un home, en 3 una dona i en els dos casos restants, un home i una dona, i els motius inclouen assetjament sexual o per raó de sexe o gènere (7), conductes LGTBIfòbiques (4), violència de segon ordre (1) i agressió sexual (1).
Pel que fa a les queixes, entre altres, 14 fan referència a alguna forma d'assetjament o indici d'aquest, i 7 a comentaris o actituds LGTBIfòbiques.
SERVEIS DE PSICOLOGIA
El Centre de Serveis de Psicologia de la UB ha atès 21 persones derivades de la Unitat d'Igualtat i s'ha estès el seguiment i atenció a casos derivats d'anys anteriors, amb atenció psicològica contínua o de contenció emocional.
La UB ha activat mesures acadèmiques o laborals en 19 ocasions i ha ofert acompanyament i seguiment, tant a les persones afectades com als centres implicats.