U2 afegeix un tercer concert a Barcelona el maig del 2027

BARCELONA 12 nov. (EUROPA PRESS) -
La banda irlandesa U2 ha afegit un tercer concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona el 17 de maig del 2027 dins la gira 'Carnaval de Luz presents: The Greatest Show on Earth', informa la promotora Live Nation a les xarxes socials.
U2 afegeix aquest concert del 17 de maig als anunciats anteriorment el 13 i 15 de maig, i la venda general per als tres concerts començarà aquest divendres.
El tram europeu del 2027 arrencarà el 26 d'abril a Estocolm, amb Wolf Alice com a artistes convidats en els seus concerts, i passarà per Amsterdam, Berlín, Lisboa, Milà i París, a més de concerts al Tottenham Hotspur Stadium de Londres.
U2 va celebrar recentment el 50è aniversari de la banda, el passat 25 de setembre, amb un concert per a estudiants i professors a la seva escola, Mount Temple Comprehensive, i un altre al carrer Grafton Street de Londres.
La banda, formada per Bono, The Edge, Adam Clayton i Larry Mullen Jr, torna a Barcelona després de la seva última visita el 2017 pel 'The Joshua Tree Tour'.