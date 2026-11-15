Traslladat en estat lleu el menor que havia desaparegut al Coll de Banyuls (Girona)

GIRONA 15 nov. (EUROPA PRESS) -
El menor desparegut aquest dissabte a la zona del Coll de Banyuls, que ha estat localitzat pels Bombers aquest diumenge al matí, ha estat atès pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i traslladat en estat lleu a l'Hospital Universitari de Girona.
Segons ha informat el SEM en un missatge a 'X' recollit per Europa Press s'han activat 5 ambulàncies, un equip conjunt amb els bombers i un equip de psicòlegs per oferir suport als familiars.
El menor participava en una excursió d'un agrupament escolta quan es va perdre per la zona, per la qual cosa els Bombers i els Mossos d'Esquadra han desplegat un dispositiu amb dotacions terrestres, l'unitat de dron i l'unitat canina durant la nit.