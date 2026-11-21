BARCELONA, 21 nov. (EUROPA PRESS) -
La nova directora del Cercle del Liceu i presidenta del celler Torelló, Ernestina Torelló, ha assegurat que ser la primera dona a presidir l'entitat suposa "un repte i una responsabilitat" perquè han confiat en ella i no pot fallar, tot i que ha destacat que compta amb una junta que l'ajuda molt.
En una entrevista d'Europa Press, ha recordat que fa 25 anys les dones no podien entrar al Cercle, i ha destacat l'episodi en què li van posar "boles negres" a la soprano Montserrat Caballé en intentar entrar en aquest club privat fundat el 1847.
TAMBÉ UNA DONA AL LICEU
Torelló ha celebrat el "canvi radical" que, després de l'entrada de les primeres sòcies el 2001, hagi arribat una presidenta, igual que ha passat al Gran Teatre del Liceu, la fundació del qual presideix Helena Guardans des del setembre.
Ha defensat que la seva arribada serveix per "impulsar cap a la igualtat", fer natural una cosa que ja ho és i aportar un toc femení a una institució on assegura que tots estan molt contents de tenir una dona al capdavant.
VISITES I CONVIDATS "RELLEVANTS"
Com a principals línies de treball del seu mandat, s'ha marcat l'objectiu que la ciutadania conegui més el Cercle i sàpiga que existeix més enllà de ser un espai privat, per la qual cosa no descarta obrir la porta a alguna visita especial i continuar convidant persones "rellevants" de la política i de la societat civil.
Preguntada pel llegat que li agradaria deixar, ha resumit la seva aspiració a "deixar amics" i a poder transmetre una presidència millorada perquè la recordin amb afecte.
REJOVENIMENT I TRADICIÓ
Sobre el relleu generacional de socis, ha explicat que el Cercle té uns 170 socis menors de 40 anys agrupats a la 'Lliga Jove', als quals se'ls rebaixa al mínim el cost d'entrada per facilitar que s'impliquin, ja que són "el present, però també sobretot el futur".
Així mateix, ha assegurat que "la tradició i la modernitat no estan renyides" i que intenta donar un to més empresarial a la gestió del Cercle, a partir de la seva experiència en un celler familiar amb 631 anys d'història, traslladant a l'entitat la cultura de l'esforç, del treball i de retornar a la societat part del que s'ha rebut.
PATRIMONI
També ha subratllat l'excel·lent sintonia amb el Gran Teatre del Liceu, amb qui comparteixen una porta que s'obre els dies de funció: "Dins la independència som germans".
Respecte al patrimoni artístic de l'entitat, ha posat en valor la cessió d'obres a museus internacionals, com va passar l'any passat a Londres o actualment a Munic amb cinc quadres, entre ells 'La Sargantain', de Ramon Casas.
DESPRÉS DE LES OBRES DE LA RAMBLA
D'altra banda, ha dit que el seu racó preferit del club és la zona coneguda com 'la Peixera', on li agrada asseure's en una butaca amb una copa de Corpinnat o el diari per veure "passar la vida" pel finestral que dona a la Rambla.
Ha agraït als socis que continuïn anant a dinar, a sopar i a l'òpera malgrat la incomoditat de les obres de la Rambla (de les quals ha assenyalat que "al febrer segurament s'acabaran"), i ha avançat que celebraran una festa quan s'acabin.
ELS CLUBS PRIVATS EN EL FUTUR
Sobre el futur de l'associacionisme i els clubs privats en un món cada vegada més digitalitzat, ha defensat que aquest tipus d'entitats exerceixen de "contrapunt" davant la voràgine diària, atraient fins i tot els socis més joves que busquen desconnexió i tranquil·litat.
Preguntada per l'impacte de la intel·ligència artificial en les arts i la societat, ha opinat que pot copiar o recompondre, però no assolir "aquell punt de genialitat que pugui tenir un autor", i ha reivindicat el factor humà enfront de la tecnologia.