Tallada l'R2 de Rodalies entre Gavà i Castelldefels (Barcelona) fins al 14 de desembre per obres

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 nov. (EUROPA PRESS) -
Renfe ha anunciat que, entre el 12 de novembre i el 14 de desembre, es tallarà la línia R2 de Rodalies entre Gavà i Castelldefels (Barcelona) per obres d'Adif, en un comunicat aquest dilluns.
Durant aquest període, els trens de la línia finalitzaran el seu recorregut a Gavà i els usuaris que vulguin anar fins a Castelldefels hauran de continuar el trajecte amb els trens de l'R2 Sud.
L'empresa ha recomanat als usuaris que consultin els horaris i "planifiquin els viatges amb antelació per evitar possibles inconvenients".