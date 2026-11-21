BARCELONA, 21 nov. (EUROPA PRESS) -
Diversos sindicats educatius i el Sindicat de Llogateres han cridat a sumar-se a la vaga docent prevista per a aquest dijous 26 de novembre i a votar "contra la dreta i l'extrema dreta" a les eleccions generals del proper 29N.
Així ho han manifestat la portaveu d'Ustec·Stes, Iolanda Segura, i la del Sindicat de Llogateres, Tura Tremoleda, en declaracions als mitjans aquest dissabte a la plaça Urquinaona de Barcelona.
Aquest ha estat el punt d'arrencada de la manifestació unitària en defensa de l'"educació pública i de qualitat" i de l'accés a l'habitatge públic i universal.
El so d'una traca ha donat inici a la mobilització cap a les 12.15 hores amb centenars de persones, que preveuen desplaçar-se per la Via Laietana per acabar a la plaça Sant Jaume.
CONNECTAR REIVINDICACIONS
Tremoleda ha explicat que la lluita pels dos drets està connectada aquí i a tot Europa i ha reclamat uns serveis públics i de qualitat.
"Sense habitatge no hi ha educació", ha expressat Tremoleda, que ha lamentat que hi ha infants que han de canviar d'escola perquè fan fora de casa les seves famílies o que professors no poden viure en ciutats on treballen perquè els preus de lloguer són molt elevats.
VAGA EDUCATIVA
Per la seva banda, Segura ha obert la porta al Departament d'Educació a negociar nous acords, però ha reconegut que és improbable que la vaga d'aquest dijous s'acabi desconvocant.
Així, ha reclamat el 6% per a educació, la reducció de les ràtios i un augment de sous per fer front als alts costos de vida: "Tenim propostes sobre la taula, només demanem negociar-les", ha traslladat a la consellera d'Educació, Esther Niubó, a qui ha demanat responsabilitat per abordar aquestes propostes.