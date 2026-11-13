Rodalies reforça el servei per carretera de les línies R1, R2 Sud i R7 per una incidència

BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -
El servei de Rodalies ha reforçat aquest divendres el servei per carretera de les línies R1, R2 Sud i R7 per una incidència operativa.
A l'R1 s'estableix un servei de reforç per carretera entre Maçanet-Massanes i Blanes (Girona); a l'R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders (Tarragona) i Vilanova i la Geltrú, i l'R7 entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat (Barcelona), informa Rodalies al seu web.
També pateix incidències la línia R4, amb demores de 30 minuts de mitjana, per un robatori de cable a l'estació de Fabra i Puig (Barcelona).