Publicat 15/11/2026 10:51

Retards en la R1 per una incidència operativa i robatori de cable entre Clot i Badalona (Barcelona)

Archivo - Arxiu - Viatgers agafen un tren en l'Estació de Sants, a 26 de gener de 2026, a Barcelona, Catalunya (Espanya).
Kike Rincón - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 15 nov. (EUROPA PRESS) -

La línia R1 de Rodalies registra retards aquest diumenge a causa d'una incidència operativa a la xarxa i una altra incidència en la infraestructura derivada del robatori de cable entre les estacionis del Clot de Barcelona i Badalona (Barcelona).

Segons ha informat Rodalies en 'X' a causa de la incidència operativa s'ha establert un servei de reforç per carretera entre Maçanet-Massanes i Blanes (Girona) i entre Blanes i Mataró (Barcelona).

Rodalies va informar aquest dissabte que esperava "normalitzar" el servei de manera progressiva aquest cap de setmana, després de l'acord signat amb els maquinistes el divendres per millorar l'organització dels torns.

Contador

Contingut patrocinat