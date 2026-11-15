Retards en la R1 per una incidència operativa i robatori de cable entre Clot i Badalona (Barcelona)

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 15 nov. (EUROPA PRESS) -
La línia R1 de Rodalies registra retards aquest diumenge a causa d'una incidència operativa a la xarxa i una altra incidència en la infraestructura derivada del robatori de cable entre les estacionis del Clot de Barcelona i Badalona (Barcelona).
Segons ha informat Rodalies en 'X' a causa de la incidència operativa s'ha establert un servei de reforç per carretera entre Maçanet-Massanes i Blanes (Girona) i entre Blanes i Mataró (Barcelona).
Rodalies va informar aquest dissabte que esperava "normalitzar" el servei de manera progressiva aquest cap de setmana, després de l'acord signat amb els maquinistes el divendres per millorar l'organització dels torns.