Retards a la línia de tren entre l'Ametlla i l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) per un robatori de cable

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
Un robatori de cable a la línia ferroviària entre l'Ametlla de Mar i l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) provoca retards aquest divendres al matí als trens que circulen entre Castelló de la Plana i Tarragona.
Segons ha informat Adif en una anotació a X recollida per Europa Press, el personal de l'empresa treballa per reposar el material sostret com més aviat millor.
L'R1 de Rodalies també pateix retards d'uns 25 minuts per un comboi avariat a Mataró (Barcelona).