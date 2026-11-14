Rescatades en aigües properes a les Canàries més de 203 persones migrants en les últimes hores

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 nov. (EUROPA PRESS) -
Salvament Marítim ha rescatat més de 203 persones a bord d'un cayuco que va ser detectat a 100 milles al sud de l'illa d'El Hierro i que van desembarcar finalment al port d'Arguineguín, a Gran Canària, en les últimes hores.
Segons informa l'organisme estatal, el centre de Salvament Marítim, un cop va rebre l'alerta d'aquesta embarcació irregular, va mobilitzar la salvamar Urania, que va rescatar els migrants i els va desembarcar al port d'Arguineguín.
A més, el centre de Salvament Marítim a Tenerife ha assistit diversos cayucos en les últimes hores, dos d'ells en aquests moments, si bé l'organisme estatal no ha pogut facilitar el nombre de persones auxiliades ni d'embarcacions.