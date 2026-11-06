Reprenen el servei de Rodalies a Passeig de Gràcia (Barcelona) després del tall per fum en un tren

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de Barcelona han autoritzat a Rodalies a reprendre la circulació de trens per l'estació de Passeig de Gràcia (Barcelona) aquest divendres sobre les 9 hores després del tall provocat per fum per una frenada d'un tren de l'R2 Sud, informen fonts de Renfe a Europa Press.
L'estació s'ha quedat sense parada comercial sobre les 8.30 hores i els cossos d'emergència han desallotjat als passatgers del comboi.
Arran del succés, els trens de l'R2, R2 Sud i R2 Nord no han efectuat parada a l'estació.