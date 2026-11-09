Reobren 2 carrils de l'AP-7 a Cerdanyola (Barcelona) cap a Tarragona amb retencions

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 nov. (EUROPA PRESS) -
L'AP-7 ha reobert dos dels seus carrils a Cerdanyola del Vallès (Barcelona) cap a Tarragona després del tall que s'ha produït aquest dilluns al matí per un accident, tot i que encara hi ha uns 6 quilòmetres de retencions, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a X recollit per Europa Press.
El tall s'ha produït cap a les 10.15 hores i les primeres informacions apunten a un accident entre un turisme i una moto.
Per altra banda, hi ha diversos talls a l'A-27 a Tarragona i a l'N-340 entre la Canonja i Tarragona (a la zona de la petroquímica) per manifestacions.