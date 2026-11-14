Reoberta l'AP-7 a Mont-roig del Camp (Tarragona) després de retirar-se els 3 camions accidentats

TARRAGONA 14 nov. (EUROPA PRESS) -
L'autopista AP-7 s'ha reobert aquest dissabte a la tarda a l'altura de Mont-roig del Camp (Tarragona) en sentit Barcelona després d'haver estat tallada des de les 4.52 hores per un camió que ha bolcat a la via, i que posteriorment ha provocat una topada per encalç entre dos camions més en què un dels conductors ha mort.
Així ho ha informat el Servei Català de Trànsit en un comunicat, després que hagin finalitzat els treballs amb grua per retirar el vehicle bolcat.
El camió ha bolcat al quilòmetre 273,1 de l'autopista i la topada per encalç entre els altres 2 camions s'ha produït al quilòmetre 274.