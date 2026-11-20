Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -
El segell A Flor de Tiempo ha reeditat en CD l'àlbum doble en directe 'Paco Ibáñez en el Olympia de París', gravat durant el concert del 2 de desembre del 1969 i que feia anys que estava descatalogat.
La reedició en CD, que es posa a la venda aquest divendres en una edició limitada a l'Fnac i Disco100, reuneix els dos discos de la gravació i un llibret, informa A Flor de Tiempo.
La gravació també conserva la complicitat entre el cantautor i el públic parisenc en una vetllada en què Ibáñez canta poemes de Rafael Alberti, Antonio Machado, José Agustín Goytisolo, Jorge Manrique i Luis Cernuda, entre d'altres.
La reedició del disc arriba uns dies abans de l'actuació de Paco Ibáñez 'Un poema, una vida, una canción' al Liceu de Barcelona, on estarà acompanyat de Joan Manuel Serrat, Maria del Mar Bonet, Soleá Morente, Jabier Muguruza i Cuarteto Cedrón, entre d'altres.
El concert del dimarts 24 de novembre vol ser una celebració de l'obra i la vida del músic i una "ferma reivindicació de l'humanisme davant la barbàrie del segle XXI".