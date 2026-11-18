GIRONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
La festa 'rave' de Llers (Girona) que va començar dissabte s'ha acabat aquest dimarts després de reunir 600 persones en els 4 dies que ha durat, i en què els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones.
Segons el balanç de la policia catalana, un dels detinguts tenia antecedents i va ser arrestat per tinença de drogues i l'altre està acusat d'atemptat contra l'autoritat perquè va fugir d'un control i, segons el cos policial, va estar a punt d'atropellar un agent.
Des que se'n va tenir constància s'hi va desplegar un dispositiu d'agents de Seguretat Ciutadana, ARTE i ARRO que no va finalitzar fins el dimarts 17 per impedir que hi accedís més gent i identificar i controlar els vehicles i persones que l'abandonaven.