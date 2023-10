Quatre detinguts d'un presumpte grup criminal a Girona i intervingudes 758 plantes de marihuana

GIRONA, 6 oct. (EUROPA PRESS) -

Agents de la Policia Nacional han detingut quatre integrants d'un presumpte grup criminal a Caldes de Malavella (Girona) i han intervingut 758 plantes de marihuana en una masia de la localitat, segons un comunicat aquest divendres.

La investigació es va dur a terme gràcies a la col·laboració ciutadana, i els agents van detectar que el modus operandi consistia a cultivar marihuana hidropònica i feien servir materials d'elevat cost, com filtres de carboni i extractors per no ser detectats.

Els agents van practicar una entrada i un escorcoll i van trobar les plantes de marihuana en "avançat estat de floració" i altres substàncies estupefaents com 'speed' i haixix.