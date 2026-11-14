La Policia Nacional demana "tranquil·litat" davant l'aparició de motxilles sospitoses a Las Palmas de Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 14 nov. (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional ha llançat aquest dissabte un missatge de tranquil·litat a la població davant l'aparició d'objectes sospitosos a la via pública a Las Palmas de Gran Canaria.
En un comunicat, el cos de seguretat aclareix que en "cap dels casos registrats --motxilles o maletes abandonades o extraviades que contenen roba i objectes personals-- s'ha detectat una amenaça real de bomba ni la presència d'artefactes explosius".
No obstant, la Policia Nacional recorda que, davant qualsevol objecte sospitós, s'activa el protocol de seguretat corresponent, mobilitzant els recursos necessaris per comprovar-ho i garantir la seguretat tant dels ciutadans com dels agents.
Per això, recorden, si s'observa una zona acordonada o vehicles policials tallant el pas, la població no s'ha d'alarmar. Aquestes actuacions permeten que les unitats especialitzades, com Guies Canins i TEDAX de la Policia Nacional, realitzin les comprovacions oportunes amb totes les garanties.
D'aquesta manera, davant qualsevol dubte o incidència, sol·liciten contactar amb el 112 o el 091 (Policia Nacional).