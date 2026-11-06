Planeta incorpora l'Editorial Juventud al seu catàleg

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
Planeta Grup Editorial ha incorporat al seu projecte l'Editorial Juventud, segell de la literatura infantil i juvenil que inclou en el seu catàleg les obres de Tintín i d'Enid Blyton, ha informat aquest divendres en un comunicat.
"Aquesta aliança estratègica obre una nova etapa per a la històrica editorial, amb l'objectiu de preservar i potenciar el seu extraordinari llegat literari i ampliar la projecció del seu catàleg", assenyala Planeta.
El president del Grupo Planeta i d'Atresmedia, José Creuheras, ja va explicar en l'esmorzar del Premi Planeta el passat 14 d'octubre que el grup estava en "converses avançades" per adquirir l'Editorial Juventud.
L'acord, assenyala Planeta, permetrà reforçar la distribució, la comercialització i la visibilitat de les publicacions de Juventud, ampliar el seu abast i facilitar l'accés al seu catàleg a Espanya i l'Amèrica Llatina.
DE TINTÍN ALS CINC
Fundada a Barcelona el 1923, l'Editorial Juventud combina grans clàssics de la literatura universal amb propostes contemporànies, i ha publicat 'Les aventures de Tintín' d'Hergé, les històries d''Els cinc' d'Enid Blyton o 'Mary Poppins', de P.L.Travers.
El director general de Planeta Grup Editorial, Jesús Badenes, ha assegurat que li fa il·lusió comptar amb un segell que "ha tingut un paper tan important en el descobriment de la lectura, amb obres que formen part de la memòria col·lectiva i que conserven la seva capacitat d'emocionar".
El director general d'Editorial Juventud, Luis Zendrera, ha celebrat que el segell, fundat pel seu avi José Zendrera, "tindrà continuïtat" amb Planeta, i ha dit que amb el grup podran oferir la qualitat que els ha caracteritzat.