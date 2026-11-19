HÉLIE-GALLIMARD/PEN CATALÀ
BARCELONA, 19 nov. (EUROPA PRESS) -
El PEN Català ha atorgat aquest dijous el Premi Veu Lliure 2026 a l'escriptora francoruandesa Scholastique Mukasonga en reconeixement a la "qualitat literària d'una obra profundament arrelada en la memòria col·lectiva del poble tutsi".
La institució destaca aquest dijous en un comunicat que "preserva en la seva obra literària la memòria del poble tutsi, denuncia el genocidi de Ruanda i reivindica la dignitat de les víctimes davant la violència colonial i patriarcal".
La seva obra combina autobiografia, memòria col·lectiva i ficció, amb una influència de la tradició oral ruandesa, i la seva literatura aborda les conseqüències del colonialisme, el racisme i la construcció de les divisions ètniques.
Mukasonga ha explicat que entén el Premi Veu Lliure com un reconeixement a totes les dones que, com la seva mare, van resistir davant la violència sense renunciar a l'amor i l'esperança.
"És un reconeixement que dedico a totes les dones com la meva mare Stefania, que mai no va abaixar els braços, que han combatut i que han resistit, oferint amor i esperança", ha dit en una roda de premsa a Barcelona.
Ha subratllat que la persecució contra els tutsis forma part de la seva vida quotidiana des de la infància, i que els anomenaven 'paneroles', i ha considerat que un genocidi "no és el descontentament d'un poble; es prepara amb antelació", després d'assenyalar el paper del colonialisme en la construcció de les divisions entre hutus i tutsis.
RESISTÈNCIA ENFRONT DE LA BARBÀRIE
L'editora Valeria Bergalli, de Minúscula (que ha publicat obres de l'escriptora), ha destacat la singularitat d'una obra literària nascuda d'una experiència traumàtica, però que va més enllà d'un testimoni personal.
La presidenta del PEN Català, Laura Huerga, ha vinculat el reconeixement a Mukasonga amb el compromís de l'entitat amb les persones perseguides per escriure, i ha assegurat que la seva literatura és "una forma de resistència i de reivindicació de la dignitat davant la barbàrie".