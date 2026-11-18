MARC DEGANCK/TEMPORADA ALTA
GIRONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
La companyia belga Peeping Tom revisita 20 anys després de la seva creació el muntatge teatral 'Le Salon', en una nova versió que s'estrena el 21 i 22 de novembre al Teatre Municipal de Girona, dins el Festival Temporada Alta.
Concebuda originalment per Gabriela Carrrizo i Franck Chartier el 2024, la peça torna als escenaris amb la direcció de Chartier i un nou repartiment, tot mantenint l'univers físic, inquietant i surrealista de la companyia, informa el Temporada Alta aquest dimecres en un comunicat.
L'acció de 'Le Salon Revisited' transcorre al saló d'una família que havia gaudit d'una posició acomodada i que assisteix a la seva pròpia decadència: una habitació que conserva els vestigis d'una antiga esplendor però també els secrets, els conflictes silenciats i les experiències traumàtiques.
La peça aborda la transmissió dels traumes entre generacions i la manera com les experiències no resoltes condicionen les relacions familiars.
Fidel al llenguatge de Peeping Tom, 'Le Salon Revisited' parteix d'un espai domèstic aparentment realista per endinsar-se en situacions que desafien les lleis de la lògica i de la física, i hi combina dansa, teatre físic, imatges amb gran força visual i humor negre.