BARCELONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
El cantant Pau Vallvé ha publicat 'Torni la vida offline (Passa'm a picar)', el primer avanç del seu nou disc, 'Hipernormalitat', que veurà la llum el 2 d'abril del 2027.
La cançó reivindica la desconnexió digital i la vida "sense presses, sense planificar-ho tot, aprenent a perdre el temps, que és quan apareixen les millors idees", informa l'artista en un comunicat d'aquest dimecres.
Vallvé presentarà el disc, abans de la seva publicació, amb concerts a La Rambleta de València (11 de març), la sala Copérnico de Madrid (12 de març) i la sala Razzmatazz de Barcelona (18 de març).