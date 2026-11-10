Paneque requerirà a Renfe informació sobre les baixes de maquinistes de Rodalies aquest dimarts

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 10 nov. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha avisat que es requerirà a Renfe informació sobre les baixes de maquinistes de Rodalies als seus llocs de treball d'aquest dimarts durant els serveis mínims de la vaga i si s'acrediten baixes laborals.
Ha sostingut que en les vagues de maquinistes "dos drets entren en confrontació", el dels maquinistes a vaga i el de la mobilitat dels usuaris, i que el canal que té la Generalitat per actuar en situacions com l'actual és mitjançant requeriments d'informació a l'empresa, ha dit en una entrevista en Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.
Paneque ha expressat que el Govern ha activat reforços del servei en carretera en més de 60 línies de bus dels eixos ferroviaris "per tal de poder garantir al màxim la mobilitat de les persones".