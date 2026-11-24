BARCELONA 24 nov. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmat que els serveis mínims fixats per a la vaga educativa d'aquest dijous són "exactament els mateixos" que en l'anterior aturada del sector.
Ho ha dit en una roda de premsa després del Consell Executiu d'aquest dimarts, en la qual ha explicat que el criteri que determina la negociació per fixar els serveis mínims és si es tracta d'una vaga general o sectorial: "Són serveis mínims diferents. Això és el que explica la diferència".
D'altra banda, ha defensat que el Govern treballa de "manera incansable" per aportar recursos a l'educació i que desplega acords per, diu, retornar l'excel·lència al sistema educatiu que té marge de millora.