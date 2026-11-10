Pané defensa la "capacitat d'autocrítica" i la humilitat per fer avançar la ciència

BARCELONA 10 nov. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Salut de la Generalitat, Olga Pané, ha defensat que sense la "capacitat d'autocrítica", que entén que comporta un cert grau d'humilitat, la ciència no pot avançar.
Així ho ha dit durant l'acte d'homenatge al metge i investigador Archie Cochrane, celebrat aquest dimarts a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, durant el qual ha descobert un bust del científic, informa la Conselleria en un comunicat.
Pané ha destacat l'enfocament analític i la perspectiva crítica de Cochrane, i també la seva predisposició a qüestionar-ho tot i basar-se rigorosament en l'evidència: "És probablement l'herència més valuosa que ens va deixar".
El director de l'Hospital de Sant Pau, Adrià Comella, ha remarcat que "va transformar la manera d'entendre la medicina" en defensar que les decisions sanitàries s'han de basar en les millors evidències científiques disponibles.
A Cochrane, nascut a Escòcia (Regne Unit) el 1909, se li reconeix la defensa dels assajos clínics controlats com una "eina fonamental" per avaluar l'eficàcia dels tractaments, va ser crític amb el funcionament dels serveis sanitaris i va defensar la gratuïtat dels medicaments efectius.