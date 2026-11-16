Operació policial després que un testimoni hagi alertat de la presència d'El Ruso

BARCELONA 16 nov. (EUROPA PRESS) -
Un dispositiu policial de la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra s'ha desplegat a Manresa (Barcelona) aquest dilluns al matí arran de la informació d'un testimoni que "hauria vist una persona que podria" ser l'individu conegut com El Ruso, el presumpte autor de l'homicidi d'un agent de la Policia Nacional a Oviedo la setmana passada.
Segons ha informat la Guàrdia Civil a Europa Press, s'ha obert una investigació i s'estan fent diferents actuacions, entre les quals la identificació dels passatgers d'un tren de Rodalies a Montcada i Reixac (Barcelona), tot i que fonts de l'institut armat confirmen que no han pogut trobar el sospitós.
El Ruso és el presumpte autor d'un tiroteig en el qual va resultar ferida una menor de 17 anys i de la col·locació de l'artefacte explosiu a Oviedo en el qual va morir un agent de la Policia Nacional i un altre va resultar greument ferit.
AFECTACIONS A RODALIES
Entre les 12.30 hores i les 13.30 hores s'ha tallat la circulació de l'R4 de Rodalies entre Montcada Bifurcació i Cerdanyola del Vallès (Barcelona) per identificar els usuaris d'un tren de Montcada, informen fonts de Renfe a Europa Press.
Després de reprendre el servei els trens circulen amb retards de 40 minuts de mitjana i recuperen progressivament l'horari i freqüència de pas habituals.