Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 22 nov. (EUROPA PRESS) -
Els 2 ocupants d'una moto han mort en un accident de trànsit al carrer Francesc Layret de Badalona (Barcelona) aquest diumenge.
Segons han informat els Bombers de la Generalitat en una anotació a 'X' recollida per Europa Press, l'avís per aquest accident s'ha rebut a les 6.05 hores d'aquest diumenge.
Els bombers han treballat en aquest accident amb 1 dotació i també s'hi han desplaçat efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).