David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 17 nov. (EUROPA PRESS) -
El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) ha començat aquest dimarts els treballs de desinstal·lació de les pintures profanes del monestir de Sixena (Osca), que tenen "unes característiques de conservació substancialment diferents" de les obres murals de la sala capitular.
En un comunicat, el museu assegura que, com ha manifestat en seu judicial, les pintures profanes no van patir danys directes pel foc i el seu estat de conservació no requereix tractaments previs complexos de consolidació, i estan muntades sobre suports independents, plans i rígids, de manera que per desinstal·lar-les "no cal dur a terme operacions de divisió, tall o serra".
El conjunt de les pintures profanes està format per 8 plafons de pintura al fresc traspassada a tela que, a manera de fris continu, decoraven la part superior dels murs d'una estança de planta rectangular situada entre l'església i el claustre del monestir, i el MNAC ha dit des de la resolució de la sentència que tècnicament és capaç de traslladar-les.
Ha subratllat que el pas del temps i les condicions ambientals d'un monestir en ruïnes durant dècades expliquen el seu estat de conservació actual i la pèrdua gairebé completa d'algunes escenes, i la gamma cromàtica es redueix a tonalitats de gris verdós, vermell terrós, blanc i negre.
Les pintures profanes van ser arrencades el 1960 i traslladades al museu, des del 1995 s'exposen a la sala 17 de la col·lecció d'Art Medieval, i els vuit plafons estan instal·lats sobre suports dissenyats específicament per a aquest conjunt, que n'ha garantit la correcta exhibició i conservació durant les últimes dècades.
El museu destaca que no s'ha limitat a conservar aquestes pintures sinó que "n'ha garantit l'accessibilitat universal", de manera que les han pogut veure milions de persones i se n'ha promogut l'estudi i difusió a escala internacional.