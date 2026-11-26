BARCELONA 26 nov. (EUROPA PRESS) -
Un grup format per mig centenar de docents ha entrat al Pati de les Cotxeres del Palau de la Generalitat per la porta principal per reclamar més recursos en l'inici de la jornada de vaga del sector d'aquest dijous, informen fonts de la Intersindical a Europa Press.
Des del sindicat Ustec·Stes assenyalen que han entrat amb la finalitat de lliurar una carta al president de la Generalitat, Salvador Illa, per desencallar el conflicte entre el Departament d'Educació i els docents davant la "inacció" de la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó.
Entre les proclames dels assistents, destaca una pancarta que posa 'Prou promeses electorals, volem recursos reals'.