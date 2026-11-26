BARCELONA 26 nov. (EUROPA PRESS) -
Més de 100 persones es concentren el matí d'aquest dijous a les portes del Palau de la Generalitat, en suport al mig centenar de docents en vaga que ha entrat a l'edifici per reclamar més recursos.
Emmarcada en la jornada de vaga convocada per Ustec·Stes, CGT, Intersindical i COS, han entrat amb la finalitat de lliurar una carta al president de la Generalitat, Salvador Illa, per desencallar el conflicte entre el Departament d'Educació i els docents davant la "inacció" de la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó.
Entre les consignes que entonen les concentrades estan 'Si ens toquin a una, ens toquin a totes', 'No esteu sols', 'Vergonya' o 'Lluitant també estem educant'.