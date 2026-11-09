Lluís Homar dramatitza Llull, Verdaguer i Santa Teresa amb 'Mística' a Girona

GIRONA 9 nov. (EUROPA PRESS) -
L'actor Lluís Homar dirigeix i protagonitza 'Mística', una lectura dramatitzada de textos espirituals de diferents èpoques que inclou Ramon Llull, Jacint Verdaguer i Santa Teresa de Jesús, i que es podrà veure el 10 i el 12 de novembre a la catedral de Girona.
L'obra, que també compta amb textos de San Juan de la Cruz, Ibn Arabi, David Lynch i Simone Weil, entre d'altres, reflexiona "sobre el sentit de l'existència i la societat contemporània", i forma part de la programació del Temporada Alta 2026, informa el festival en un comunicat d'aquest dilluns.
A través de la paraula, la proposta planteja "una reflexió sobre l'existència, la recerca interior i la necessitat de recuperar espais de silenci i contemplació en una societat marcada per l'individualisme i el materialisme".