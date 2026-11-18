BARCELONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Hospital de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha estat el "primer del món" en operar amb un nou sistema del robot de microcirurgia Symani, que permet, a més de suturar, disseccionar els teixits i coagular els vasos amb una mateixa màquina.
L'operació, feta el passat 10 de novembre, ha servit per tractar una limfedema (inflamació per acumulació de líquid limfàtic) mitjançant una anastomosi limfàtic-venosa, informa el centre en un comunicat d'aquest dimecres.
Des de juliol del 2026, el robot es feia servir per a la fase de sutura i dissecció de microcirugies, principalment de limfedema, però el control del sagnat requeria mètodes tradicionals.
En aquesta intervenció, en canvi, tota la fase microquirúrgica --dissecció, coagulació i anastomosi-- s'ha fet amb el robot.
L'ús del robot en microcirugia permet abordar "amb la màxima precisió" procediments tècnicament molt exigents: des d'una estació remota, el cirurgià controla 2 braços robòtics amb microinstruments que eliminen el tremolor fisiològic de la mà humana.