Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
MADRID 25 nov. (EUROPA PRESS) -
Les pluges, la neu, les onades i el vent posaran aquest dijous en avís a sis comunitats autònomes (CCAA) en un dia en el qual Tarragona aconseguirà el nivell taronja per ratxes de vent, segons la predicció de l'Agencia Estatal de Meteorologia (AEMET).
En concret, la resta d'avisos per vent estan a Barcelona i a Castelló.
A la vegada, hi ha avisos per pluges en el litoral càntabre i el Centre i vall de Villaverde; el vessant cantàbric de Navarra i el Pirineu navarrès; Guipúscoa i Biscaia.
Així mateix, es donen avisos per neu a Osca; Lleida; i Pirineu navarrès.
A més, es registren avisos per ones en el litoral càntabre; Girona i Tarragona; Guipúscoa i Biscaia.
AEMET preveges que un sistema de baixes pressions situat sobre Europa mantingui aquest dijous una situació d'inestabilitat en l'extrem nord, amb cels nuvolosos o coberts i precipitacions que aniran ocasionalment acompanyades de tempesta. Aquestes seran persistents i localment forts en el Cantàbric oriental, encara que tindran tendència a remetre.
A la vegada, l'organisme estatal espera que aquests ruixats afectin també a Balears i no descarta alguna tempesta aïllada. D'altra banda, l'extrem occidental de la Península es veurà exposat a l'arribada d'un front atlàntic, amb pluges en el nord-oest i l'oest del Sistema Central i amb un predomini de cels nuvolosos en la meitat oest i intervals nuvolosos estenent a buidar en l'est.
En aquest context, s'esperen nevades amb acumulats al Pirineu occidental, i de forma menys probable i feble, en altres muntanyes de la meitat nord, amb la cota de neu situada entorn d'1.100 a 1.400 metres. Mentrestant, a Canàries predominaran els cels nuvolosos amb precipitacions en el nord de les illes muntanyenques, que podrien ser abundants i afectar a la resta.
També es donaran bancs de boira matinals en entorns de muntanya, els altiplans i amb menor probabilitat en el Cantàbric oriental i Balears. D'acord amb el pronòstic, aquestes podrien ser denses i persistents en l'oest de l'altiplà nord i dels barris fluvials de l'altiplà sud.
Pel que fa a els termòmetres, l'AEMET apunta al fet que les màximes descendiran en els arxipèlags, registraran ascensos lleugers en el terç nord peninsular i tindran pocs canvis en la resta del territori. En l'un altre extremo, les mínimes baixaran en la major part del país, excepte a Galícia, on s'espera que pugin. Així mateix, haurà gelades febles en muntanyes de la meitat nord i sud-est peninsular, així com localment en l'altiplà nord.
Finalment, l'organisme estatal ha assenyalat que predominarà el vent de component oest en la Península i Balears, moderat a les illes, litorals i terç aquest peninsular, i fluix en la resta. Es donaran intervals forts amb possibles ratxes molt fortes en el baix Ebre, interiors del nord-est, Pirineu, Empordà, Balears i litoral cantàbric. A Canàries bufarà l'alisi amb intervals forts i possibles ratxes molt fortes en zones exposades.