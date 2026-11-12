Les denúncies per incivisme a Lleida pugen un 18,8% fins a l'octubre respecte al 2025

AYUNTAMIENTO DE LLEIDA - Arxiu
LLEIDA 12 nov. (EUROPA PRESS) -
Les denúncies per incomplir les ordenances de civisme i residus s'han incrementat un 18,88% entre gener i octubre respecte al mateix període de l'any passat a Lleida gràcies a l'"eficàcia policial" i a la creació de la Unitat de Civisme de la Guàrdia Urbana, informa la Paeria en un comunicat aquest dijous.
La tinent d'alcaldia i regidora de l'Àrea de Seguretat i Civisme, Cristina Morón, ha assegurat que les denúncies han pujat de 106 a 126 i ha emmarcat aquest increment en la nova unitat del cos local, que es "dedica exclusivament a inspeccionar i sancionar els incidents incívics".
Morón també ha informat que en els deu primers mesos de l'any els atropellaments han baixat un 19,1% (de 106 a 85); els accidents amb vehicles de mobilitat personal implicats un 20,69% (de 145 a 115) i els accidents amb bicicleta un 42,62% (de 61 a 35).