Julio Manrique en els 50 anys del Teatre Lliure: "És molt important que preservi la seva independència"

MARTA MAS/TEATRE LLIURE - Arxiu
BARCELONA, 8 nov. (EUROPA PRESS) -
El director del Teatre Lliure de Barcelona, Julio Manrique, ha assegurat en plena celebració del 50 aniversari de l'equipament que el seu estatus jurídic-administratiu és una qüestió a protegir: "És molt important que el Lliure preservi la seva independència i es deu fer des de la complicitat amb les administracions que ho financen".
En una entrevista d'Europa Press, ha subratllat que no es pugues entendre les arts escèniques catalanes sense el Teatre Lliure, que està constituït com una fundació privada amb participació de les administracions, i que en un 75% del seu pressupost està sufragat per l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Generalitat i el Ministeri de Cultura ("Veurem què passa amb aquest últim després de les eleccions", ha dit).
"El fet de ser de tots i de cap li dóna una espècie d'independència que honra bastant el sentit del seu nom: Teatre Lliure", que en els seus inicis era per les configuracions de sala i poder jugar amb les possibilitats amb la col·locació del públic, però que ha anat prenent una dimensió més gran i potser més política, ha subratllat.
Manrique ha afirmat que la col·laboració amb les administracions està "en un bon moment i que continuï sent així", creient en el projecte del teatre, i ha subratllat que també tenen una molt bona relació amb el teatre privat.
Preguntat per si tem un canvi en la política d'ajudes a la cultura si arriba un Govern PP-Vox, ha afirmat que a Catalunya a més hi ha un tema encara més específic com és l'ús del català com a llengua de transmissió de cultura i art: "Això podria ser un problema per a un hipotètic ministre de Vox que ocupés la cartera de Cultura. I podrien, per exemple, retirar l'ajuda a un teatre que es diu Lliure i que es dedica fonamentalment a fer teatre en català".
ELS TEATRES, "CADA VEGADA MÁS IMPORTANTS"
Per a Manrique, la societat accelerada i de pantalles actual està fent "cada vegada més important" als teatres, que estan vivint un gran moment de públic en un panorama tan inquietant perquè acaba sent un espai de trobada on es viu una experiència humana real i no 'fake' encara que s'expliqui una ficció.
Manrique ha dit que els teatres s'estan convertint en una espècie de refugi", un lloc de trobada i emoció humana en contraposició a la intel·ligència artificial, però ha advertit que no se li pot carregar d'una pressió excessiva.
"Ens pot donar la falsa idea que podem canviar el món des d'un escenari i no és així", ha subratllat el director, per qui aconseguir que el teatre es converteixi en un oasi enmig d'un món accelerat no és poca cosa.
50 ANYS
Ha afirmat que el 50 aniversari està funcionant "molt bé", amb l'exposició del Palau Robert de Barcelona en marxa, la publicació del llibre 'Cor calent. Històries del Lliure' (Comanegra), de Magí Camps, Marta Orriols i Marta Vives, i un simposi al voltant de la seva història, però del que queda encara aspectes com el cicle 'Dimecres d'aniversari', quatre peces especials per commemorar l'efemèride, que es compleix el 2 de desembre.
Manrique ha explicat que la festa pública del 3 d'octubre, que es va haver de cancel·lar per les fortes pluges, no es recuperarà "en el format que s'havia previst", però que intentaran fer alguna cusi en el teatre potser el 2 de desembre per tancar la celebració.
MANTENIR LA PASSIÓ I ENTUSIASME
Ha assegurat que li agradaria pensar que els fundadors del Lliure "reconeixen la passió i entusiasme" amb el qual van posar a caminar el teatre en el projecto actual, així com la voluntat de mantenir intacte el gust per la qualitat i ésser un teatre obert a tothom, com recull el projecte Ànima Lliure, que posa el focus en la inclusió.
Manrique ha subratllat que Ànima Lliure és un projecte que "no té sostre", ha destacat la mirada artística que té sense estar encapsulat en un cicle sobre diversitat, i ha afirmat que els propers passos aniran dirigits cap a l'autoria.
Ha reiterat que el projecte d'una companyia pròpia està "en el calaix" en aquest moment, i ha explicat que sent que les necessitats del teatre van pel projecte Ànima Lliure, la contribució al teixit social de la ciutat i les gires, tant dins com fora, i en aquest sentit ha dit que està avançat que un espectacle pugui recalar en el Théâtre de la Ville de París.
El director ha remarcat que girar és molt complicat, sobretot a nivell tècnic, i que per augmentar les gires es necessita incrementar els recursos, i ha subratllat que tenen una altra línia que és la de convidar a directors internacionals a dirigir companyies catalanes.