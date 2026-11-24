MARIO ZAMORA/TEMPORADA ALTA
GIRONA 24 nov. (EUROPA PRESS) -
L'actriu Irene Escolar protagonitza l'obra 'Personas, lugares y cosas', un espectacle escrit pel dramaturg britànic Duncan Macmillan i dirigit per Pablo Messiez, que aborda la complexitat de les addiccions i els processos de recuperació.
El muntatge, que es podrà veure diumenge al Teatre Municipal de Girona dins la programació del Festival Temporada Alta, segueix la història d'una actriu que, després d'enfonsar-se en una representació, ingressa en una clínica de desintoxicació, ha informat el festival aquest dimarts en un comunicat.
A partir d'aquest col·lapse, l'obra acompanya la protagonista durant la seva estada al centre, on conviu amb altres pacients que també miren de superar les seves addiccions, i inicia un recorregut ple de resistències, contradiccions i recaigudes.
En la posada en escena, Messiez s'allunya d'una aproximació moralitzadora a les addiccions per plantejar una reflexió sobre la manera com les persones gestionen el dolor, el plaer i les pròpies contradiccions.
Irene Escolar, guanyadora d'un Goya com a actriu revelació per 'Un otoño sin Berlín', assumeix el paper protagonista d'un muntatge que compta en el repartiment amb Javier Ballesteros, Tomás del Estal, Pepe Sevilla, Sonia Almarcha, Claudia Faci, Daniel Jumillas, Mónica Acevedo, Blanca Javaloy, Manuel Egozkue i Josefina Gorostiza.