David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Recerca i Universitats de la Generalitat ha resolt provisionalment la convocatòria de la nova línia d'ajuts a projectes institucionals de recerca Joan Guinovart, en què 7 projectes se'n beneficiaran amb un import màxim de 800.000 euros durant dos anys amb una inversió total de 5.599.947,49 euros.
Aquests ajuts financen programes estratègics d'investigació en col·laboració entre centres de recerca i universitats catalanes públiques i privades sense ànim de lucre, informa aquest divendres el departament en un comunicat.
Els ajuts tenen com a objectiu orientar la investigació dels centres Cerca cap a reptes interdisciplinaris que no puguin assolir individualment, i financen programes que enforteixin les institucions, se centrin en l'atracció i promoció del talent investigador o contribueixin al desplegament dels eixos estratègics de la llei de la ciència catalana.
Cada programa haurà d'estar implementat per un mínim de dos centres Cerca i comptar amb la participació d'almenys una universitat catalana.
Els ajuts es poden destinar a finançar despeses de contractació o cofinançament de personal predoctoral, postdoctoral o tècnic de gestió o de suport a la recerca de qualsevol de les institucions participants, a més de finançar altres despeses associades a l'execució del projecte.