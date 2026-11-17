BARCELONA, 17 nov. (EUROPA PRESS) -
El Consell Executiu de la Generalitat ha acordat aquest dimarts crear la Comissió de Lectures d'educació bàsica i batxillerat, que permetrà als centres recuperar les lectures obligatòries a batxillerat de cara al curs 2027-2028 i farà una "selecció amb garantia de qualitat, pluralitat i independència".
Tindrà 10 membres: 4 de la Conselleria d'Educació i FP i 6 d'entitats de referència (2 de l'Institut d'Estudis Catalans, una de la Institució de les Lletres Catalanes, 2 del Col·legi de docents i professionals de la lectura i 1 de prestigi en la crítica literària), informa el Govern després del Consell Executiu.
Les seves funcions seran elaborar orientacions per a l'educació primària i l'ESO, amb criteris de complexitat creixent al llarg de l'educació bàsica, i establir els criteris de selecció de les lectures de batxillerat.
Aquests criteris seran elaborar lectures comunes de Llengua Catalana i Literatura i Llengua Castellana i Literatura, una lectura de centre (que es selecciona segons el criteri pedagògic), lectures per a les matèries de modalitat de Literatura Catalana, Castellana i Dramàtica i itineraris de lectura per a altres matèries de batxillerat.
El Govern ha assenyalat que en aquesta etapa postobligatoria s'haurà de tenir en compte la qualitat literària i la rellevància dins del patrimoni literari; l'adequació al currículum vigent; la diversitat d'èpoques, gèneres i temàtiques amb l'equilibri entre autors i autores, i la disponibilitat de les obres en diverses edicions.
FOMENTAR REFERENTS LITERARIS
La Generalitat vol evitar que la lectura "perdi pes, recuperar l'hàbit lector i fomentar referents literaris compartits", i reforçar les competències de l'alumnat a través de lectures d'obres senceres.
La comissió farà una primera proposta de lectures comunes de primer i segon de batxillerat abans del 31 de març del 2027, per facilitar l'aplicació a partir del curs 2027-2028.