David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 26 nov. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat ha xifrat en un 6,33% de la plantilla convocada el seguiment aquest dijous fins les 9.30 hores de la vaga docent a Catalunya.
Ho ha fet en un comunicat amb dades comunicades pel 41,86% dels centres amb personal cridat a la vaga.
S'ha convocat el personal docent, el laboral i tot el que ofereix serveis als centres educatius públics, l'estructura de la Conselleria, els serveis territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona.