BARCELONA 17 nov. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha aprovat una declaració institucional del 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de les Violències contra les Dones, per "continuar avançant cap a una societat lliure de violències masclistes des d'una resposta col·lectiva, coordinada i transformadora que situï els drets humans, la igualtat i la justícia al centre".
El text recorda que prop d'un 80% de les dones a Catalunya ha patit algun tipus d'agressió masclista, de les quals prop del 40% són agressions digitals, per la qual cosa el "negacionisme sobre les causes" contribueix a perpetuar la violència, segons un comunicat del Govern després del Consell Executiu d'aquest dimarts.
Reivindica "fer visible el masclisme en totes les seves expressions" i posa èmfasi en una resposta col·lectiva davant un problema que afecta les dones en totes les etapes de la vida.
Defensa que l'erradicació de les violències masclistes només serà possible des d'"una governança compartida entre les administracions, el món local, el tercer sector, l'àmbit acadèmic, el moviment feminista i la ciutadania".
També destaca el Pacte Català Contra les Violències Masclistes com un "espai de compromís compartit" i aposta per reforçar la prevenció i la coeducació des de les primeres etapes de la vida.