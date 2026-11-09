El Mira Festival tanca la seva 15 edició amb 14.000 assistents en el conjunt de la seva programació

BARCELONA 9 nov. (EUROPA PRESS) -
El Mira Festival ha tancat el seu 15 edició amb 14.000 assistents en el conjunt de la seva programació, amb 12.000 persones en els esdeveniments organitzats en el recinte de Fira Montjuïc i altres 2.000 que van participar a Mira Week, amb activitats paral·leles a la Sala Apolo.
Fira Montjuïc ha acollit 27 espectacles musicals, 3 'performances' i 13 instal·lacions que "van connectar l'avantguarda de la música contemporània i l'art digital", ha informat l'organització en un comunicat aquest dilluns.
Aquesta edició ha estat marcada per la participació d'artistes internacionals com Arca, Tortoise o Fennesz & Lillevan, Max Cooper, Machine Girl i Space Afrika, entre uns altres.
Per la seva banda, la celebració de Mira Week els dies 3, 4 i 5 de novembre ha reunit les propostes de la VJam de Mira x Syncra, dedicada a la comunitat de visuals en directe; Mira.exe, la primera jornada professional del festival i el concert de Mouse on Mars.
El festival ha anunciat que els primers abonaments per a l'edició de 2027 ja estan a la venda.