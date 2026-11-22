VALERIA TUSQUETS/TUSQUETS
BARCELONA, 22 nov. (EUROPA PRESS) -
L'escriptora i fotògrafa Eva Blanch novel·la els disturbis d'octubre del 2019 posteriors a la sentència als líders del 'procés' a 'Urkinaona' (Tusquets), una novel·la coral en què ha volgut reflectir com "un conflicte col·lectiu entra en la vida quotidiana".
"Vaig tenir la idea de fer la novel·la la mateixa setmana dels disturbis", ha assegurat l'escriptora en una entrevista amb Europa Press, assenyalant que feia temps que sentia la necessitat d'escriure sobre la identitat catalana però no trobava la manera i es va anar macerant durant els anys del procés sobiranista.
'Urkinaona' mostra enmig de les accions de Tsunami Democràtic i les protestes a Barcelona com ho viuen una família burgesa plenament implicada, un mosso d'esquadra i la seva filla, un jove activista implicat en els disturbis, una universitària pacifista i una gerent d'hotel contrària a les accions.
"Escric sobre coses que em fan mal. I aquest tema a mi em fa mal, em segueix fent mal", ha explicat Blanch, que va tenir molt clar des del principi que hi hauria una família al centre de la trama amb herències emocionals.
"MOLTS ANGLES"
Ha explicat que va voler tenir personatges molt diversos per recollir "molts angles" de la realitat, però sense l'ànim de fer un retrat social al 100%, i en què no hi hagués polítics.
Blanch ha subratllat que es va documentar sobre com van ser les protestes aquells dies, ràpides i convocades poc abans, i es va entrevistar amb diversos perfils que la van ajudar en la confecció dels personatges.
Preguntada per si un autor es restringeix més a l'hora d'escriure una ficció basada en uns fets reals propers, ha dit que quan una escriu s'oblida una mica del que l'envolta, però que aquesta novel·la l'ha reescrita "moltes vegades" i fins i tot va eliminar un aspecte que podia ferir una persona.
Ha negat que es pugui dir que és una novel·la sobre el 'procés' i ha considerat que és més una obra incòmoda que parla de com "un conflicte col·lectiu entra en la vida quotidiana, es torna un conflicte personal" i com les tensions ja existents es poden agreujar.
Blanch ha considerat que el procés sobiranista és una qüestió que "segueix sent difícil" de parlar-ne, i ha assegurat desconèixer el motiu pel qual no s'estan fent gaires novel·les sobre aquell període, apuntant potser un cansament i sobreinformació aquells dies.
L'autora ha explicat que té pensades dues noves novel·les: una de més social que "serà molt complicada" i que el seu entorn li diu que val més que no hi entri però que realment l'atreu, i una altra de més desengreixant i lleugera, sempre amb Barcelona a la mirada.