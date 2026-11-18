BARCELONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
Estopa ha anunciat un segon concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, que se celebrarà el 20 de juny del 2027, informa la promotora The Project a les xarxes socials.
La nova data arriba després de penjar el cartell de 'sold-out' el 18 de juny al mateix recinte, dins la gira del seu nou disc, 'La Maketa', que veurà la llum el 20 de novembre.
El tour, anunciat el passat mes d'octubre, també passarà per València (Estadio Ciutat de València, el 12 de juny), Sevilla (Estadio La Cartuja, el 26 de juny) i Madrid (Ryadh Air Metropolitano, el 9 de juliol).