LORENA SOPENA / Europa Press
BARCELONA 24 nov. (EUROPA PRESS) -
ERC, Junts, els Comuns i la CUP han demanat aquest dimarts a la Mesa de la Comissió d'Interior del Parlament que la consellera d'Interior, Núria Parlon, i comandaments dels Mossos d'Esquadra expliquin al Parlament el dispositiu policial durant la vaga general de l'11 de novembre, segons l'escrit consultat per Europa Press.
Sol·liciten que compareguin el director general dels Mossos d'Esquadra, Ferran López, i la comissària en cap, Sílvia Catà, perquè donin explicacions sobre el dispositiu, la presumpta vulneració de drets, les detencions, el tracte en custòdia policial, i també la "criminalització" pública per part del Govern.
Ho han demanat després de reunir-se amb familiars dels empresonats, en considerar que es podrien haver vulnerat els seus drets, i posen en dubte la credibilitat de l'atestat policial.