David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 26 nov. (EUROPA PRESS) -
Els sindicats educatius convocants de la vaga d'aquest dijous a Catalunya han demanat aquest dijous al president de la Generalitat, Salvador Illa, i a la consellera d'Educació, Esther Niubó, que negociïn amb els sindicats i convoquin el comitè de vaga.
La portaveu d'Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha confiat que Illa llegeixi la carta entregada, i ha demanat que "s'assegui" a negociar amb el col·lectiu docent.
La secretària general de CGT Ensenyament, Laura Gené, ha criticat la resposta dels Mossos davant l'acció al Palau de la Generalitat, que "pren el mateix camí que Isabel Díaz Ayuso" amb els vaguistes a Madrid.
El portaveu de la Intersindical, Marc Martínez, ha exigit negociar en el comitè de vaga, i ha criticat l'ús d'una "força desproporcionada" per part dels Mossos al Palau de la Generalitat.
Dani Marco, portaveu de la COS, ha dit que les mobilitzacions "no pararan fins a tornar a la negociació" i hi hagi negociació, i ha considerat insuficients els acords assolits al maig.
La secretària general de CNT Ensenyament, Montse Luque, ha reivindicat més recursos per a l'educació pública, i ha censurat la "repressió" als docents que han entrat al Palau de la Generalitat.