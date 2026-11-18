BARCELONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
La Direcció General de la Policia ha obert una informació reservada contra dos agents de la Brigada Mòbil (Brimo) dels Mossos d'Esquadra per presumptament agredir un home amb una porra a Barcelona la nit de la vaga general del passat 11 de novembre, han confirmat fonts policials a Europa Press i ha avançat 'SER Catalunya'.
Les imatges, recollides en un vídeo que va difondre 'La Directa', mostren com els dos antiavalots colpejen un home fins que cau a terra, moment en el qual els dos policies abandonen el lloc i un altre vianant atén la víctima de l'agressió.
L'agressió es va produir a la rambla Catalunya en el dispositiu policial del 11N, que va comptar amb uns 1.900 mossos a Barcelona i que va acabar amb 52 detinguts i nombrosos aldarulls i barricades.