Els Mossos investiguen un presumpte tiroteig a Santa Coloma de Gramenet

BARCELONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte tiroteig ocorregut aquest dimecres al matí a la via pública davant l'Hospital Esperit Sant de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), segons ha avançat 'Metropoli Abierta'.
Fonts policials han confirmat a Europa Press que l'avís s'ha rebut cap a les 12 hores després de sentir-se diverses detonacions compatibles amb una arma de foc i, en arribar, els investigadors han trobat diversos casquets de bala.
No obstant això, ara com ara no s'ha localitzat les persones implicades en aquests fets ni tampoc s'ha pogut localitzar víctimes o ferits relacionats amb aquest succés, indiquen les mateixes fonts.