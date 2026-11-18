BARCELONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra participen aquest dimecres i dijous a Sevilla a la Fira FESI (Fons Europeus de Seguretat Interior), on el cos ha presentat diversos projectes desenvolupats amb fons europeus com el sistema LECTIO, una xarxa de lectura de matrícules per detectar vehicles d'interès policial i el robot de la Unitat TEDAX-NRBQ, destinat a desactivar explosius.
A més, el cos català també ha exhibit el robot tàctic del Grup Especial d'Intervenció (GEI), una eina que permet obtenir informació en espais interiors i actuar amb més seguretat en cas d'incidents crítics, informa en un comunicat aquest dimecres.
En el marc de la fira, també se celebraran les VI Jornades de Comunicació dels Fons Europeus per a la Seguretat Interior, que reuniran representants de diferents organismes i cossos policials per compartir experiències i projectes desenvolupats amb finançament europeu.