David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 22 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han atès 41 avisos relacionats amb les fortes ratxes de vent a Catalunya des de la mitjanit d'aquest dissabte fins aquest diumenge al matí.
En una anotació a 'X' han informat que la majoria d'avisos corresponen a la Regió d'Emergències Metropolitana Nord (27 avisos), mentre que se n'han atès 5 a les regions Metropolitana Sud i Centre, 2 a Tarragona i un a Girona i Lleida.
Segons han explicat, es tracta d'actuacions relacionades amb la retirada d'arbres, cablejat i mobiliari urbà.
Protecció Civil manté activa l'alerta del pla Ventcat i ha demanat extremar precaucions davant ratxes de vent que poden superar els 72 quilòmetres per hora.
Aquestes ratxes afecten especialment comarques del litoral i prelitoral, la Catalunya Central i zones del Pirineu i Prepirineu.