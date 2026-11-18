David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
Les conservadores-restauradores del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) han documentat aquest dimecres l'estat de conservació dels panells de les pintures profanes del monestir de Sixena (Osca) abans del seu embalatge.
En la segona jornada de treball abans del trasllat i, amb l'objectiu de documentar l'estat de conservació dels vuit panells, s'estan fent fotografies d'"altíssima" resolució dels anversos i reversos dels plafons, han informat fonts del MNAC.
Les conservadores-restauradores estan documentant l'estat dels plafons abans d'embalar-los, en un procés que es fa de manera consensuada amb les tècniques del Govern d'Aragó.