David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
GIRONA 26 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Banyoles (Girona) i la policia local del municipi van detenir el 23 de novembre dos homes de 41 i 25 anys com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en una perruqueria de la localitat, segons ha informat la policia catalana en un comunicat.
Els fets es van produir cap a les 3.00 hores del mateix dia, quan tots dos cossos policials van rebre l'avís de diversos veïns que alertaven que sentien molt soroll a la zona.
En arribar a l'establiment, els agents van comprovar que la persiana estava forçada i la porta d'accés fracturada, i que l'interior estava regirat i sense una placa de guix al sostre.
En inspeccionar el fals sostre, els policies van localitzar amagat un dels presumptes lladres, que van identificar i detenir al mateix lloc.
Posteriorment, durant l'escorcoll del magatzem, els agents van trobar ocult entre unes caixes el segon implicat, que també va ser arrestat, per la qual cosa tots dos detinguts, amb múltiples antecedents, van passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona.